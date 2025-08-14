Esnaftan tavsiye: Klima alırken bunlara dikkat edin

Eskişehir’de sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı yaz günlerinde, klima satışlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Kentte uzun yıllardır klima satışı yapan esnaf Mustafa Çetin, klima seçiminde enerji sınıfının A++ olmasının hem elektrik faturası hem de çevre açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çetin, klimayı doğru kullanmanın cihaz ömrünü uzattığını vurgulayarak, sıcaklık ayarı ve temizliği hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

DOĞRU SEÇİM VE KULLANIM HEM KONFOR HEM TASARRUF SAĞLIYOR

İHA2da yer alan habere göre; Eskişehir’de klima satışı yapan Mustafa Çetin, yaz aylarında artan sıcaklıklara karşı klima seçiminde enerji verimliliği ve doğru kullanımın önemine dikkat çekti.

Çetin, “Klima alırken yüksek enerji verimliliğine sahip, A++ sınıfı cihazlar tercih edilmeli. Hem ısıtma hem de soğutma yapabilen modeller daha avantajlı. Ayrıca ortamın büyüklüğüne uygun kapasitede klima seçimi yapılmalı” dedi.

Ortamın büyüklüğüne uygun kapasitede cihaz seçilmesinin kritik olduğunu vurgulayan Çetin, evlerde genellikle 12 bin BTU’luk klimaların yeterli olduğunu, fiyatlarının yaklaşık 31 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Daha geniş alanlar için 18 bin veya 24 bin BTU kapasiteli modellerin tercih edilmesi gerektiğini, bu cihazların fiyatlarının ise 45-50 bin TL arasında değiştiğini aktardı.

Kullanım önerilerine de değinen Çetin, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasının, klimayı sabit sıcaklıkta çalıştırmanın ve cihazı sürekli açıp kapatmamanın hem enerji tasarrufu hem de cihaz performansı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Klima sıcaklığının 21-22 derece aralığında tutulması gerektiğini belirten Çetin, yılda bir kez filtre bakımının mutlaka yapılması gerektiğini, aksi halde cihazın verimsiz çalışacağını ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.