Ev hanımlarına emeklilik son dakika 2026: Sigortasız emeklilik koşulları...

Sosyal güvenceye sahip olmak isteyen ev hanımları, emeklilik şansını takip ediyor.

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi, ev içinde emek veren sigortası olmayan kadınların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Özellikle 15 yıl ve üzeri evli olan, sigortalı bir işte çalışmamış kadınlar, 2026 yılı için gündeme gelen düzenlemelerde kendilerine yönelik bir adım atılıp atılmayacağını araştırıyor.

"Ev hanımlarına emeklilik mümkün mü" sorusunu yeniden öne çıkarırken; gözler, 2026’da hayata geçirilmesi beklenen olası şartlara ve detaylara çevrilmiş durumda.

Peki; ev hanımlarına emeklilik gündemde mi? 2026 koşulları...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DAKİKA 2026

Ev hanımları, çalışmıyor olsalar bile SGK’nın “isteğe bağlı sigorta” (4/B – Bağ-Kur) kapsamında prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Bu sistem, SGK’ya kendi primini yatırma esasına dayanıyor.

2026 için isteğe bağlı sigorta kapsamında belirlenen aylık prim tutarları bulunuyor ve primlerini ödeyenler, şartları sağladıklarında emeklilik için başvuru yapabiliyorlar.

15 YILLIK EVLİ HANIMLARA EMEKLİLİK HAKKI 2026

Türkiye’de “ev hanımlarına emeklilik” düzenlemesi tek başına yalnızca evlilik süresine dayalı primsiz emeklilik hakkı olarak mevcut mevzuatta yer almıyor. Yani yalnızca 15–25 yıl evli olmak, otomatik emeklilik hakkı sağlamıyor.

Ancak hükümet gündeminde “Aile Koruma Kalkanı Paketi” adı verilen bir düzenleme bulunuyor.

Buna göre ev hanımları için SGK’ya isteğe bağlı sigorta yaptıranlara, primlerin bir kısmının (örneğin üçte birinin) devlet tarafından karşılanması gibi devlet destekli emeklilik modeli üzerinde çalışmalar sürüyor.