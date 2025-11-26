Evcil hayvan sahipleri için son uyarı! 31 Aralık’a kadar yaptırmayan yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan düzenleme kapsamında, Türkiye genelindeki tüm kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirilerek PETVET sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu tarihe kadar mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri idari yaptırımlarla karşılaşacak.

HANGİ HAYVANLAR İÇİN ZORUNLU?

Yürürlükteki düzenlemeye göre:

Türkiye’de yaşayan tüm kedi ve köpeklerin mikroçip takılması şart.

31 Aralık 2025’ten sonra yalnızca 6 ayını doldurmamış yavru hayvanlarda cezasız işlem yapılabilecek.

Bu tarihten sonra 6 ay üzerindeki hayvanlara çip taktırmayan sahipler için mevzuat gereği para cezası uygulanacak.

MİKROÇİP VE PETVET KAYDI NASIL YAPILIR?

Evcil hayvan kimliklendirme işlemleri, yetkilendirilmiş kurumlar tarafından gerçekleştiriliyor:

Yetkili veteriner hekimler

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri

Kimliklendirme işleminde, hayvanın deri altına benzersiz numara içeren bir mikroçip uygulanıyor. Bu işlem sonrasında, hayvana ait bilgiler PETVET Kayıt Sistemine işleniyor. Böylece hayvanın kimliği resmiyet kazanıyor.

Evcil hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçip ve kayıt işlemlerini mutlaka tamamlaması gerekiyor.