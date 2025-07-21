Evde spa dönemi başlıyor! BİM masaj koltuğu getiriyor: İşte fiyatı

BİM, Temmuz ayının son haftasında hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Yaz sezonuna özel çeşitli ürünlerle raflarını zenginleştiren BİM, hem tatil keyfini artıracak hem de ev konforunu üst seviyeye taşıyacak ürünlerle dikkat çekiyor.

Tatilciler için şişme deniz yatağı, deniz scooterı ve sörf tahtası seti gibi eğlence dolu ürünler BİM’de yerini alacak.

Ayrıca, tek ve çift kişilik yatak setleri de uygun fiyatlarıyla evlerdeki yenileme ihtiyacını karşılayacak.

Evde konfor arayanlar için ise masaj koltuğu, buzdolabı, su sebili ve klima gibi ürünler BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor olacak.

İşte BİM 30 Temmuz indirimli ürünler: