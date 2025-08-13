Evdeki bu eşyayı sakın çöpe atmayın: Koleksiyoncular servet ödüyor

Geçmişin küçük izlerini günümüze taşıyan pul koleksiyonları, artık sadece bir hobi olmanın ötesine geçti.

Üzerlerinde dönemin liderleri, tarihi olaylar, doğa motifleri veya kültürel semboller bulunan bu minik sanat eserleri, koleksiyon dünyasında hem nostaljik bir hatıra hem de ciddi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Koleksiyonerler, özellikle sınırlı sayıda basılmış ve günümüze az sayıda ulaşabilmiş pullara yoğun ilgi gösteriyor.

Uzmanlar, nadir bulunan pulların değerinin her geçen yıl arttığını ve bazı örneklerin sanat piyasasındaki önemli eserlerle karşılaştırılabilecek fiyatlara ulaştığını belirtiyor.

BİR TANESİ 35 BİN LİRA DEĞERİNDE

Antikacılar ve koleksiyon uzmanlarına göre, günümüze iyi korunmuş ve nadir örnekler, 35 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

Pulların değeri; basım yılı, nadirliği, üzerindeki figürler ve kondisyonuna göre belirleniyor. Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi pulları ise hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük rağbet görüyor.

Zamanla değer kazanan pullar, artık sadece hobi amaçlı değil, ciddi bir yatırım aracı olarak da görülüyor. 100 yılı aşkın süredir korunmuş, orijinalliği belgelenmiş nadir pulların fiyatları her geçen yıl artıyor ve antika pazarlarında koleksiyoncular kadar yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Bir zamanlar zarfların köşesine özenle yapıştırılan pullar, günümüzde müzayedelerde ve antika fuarlarında sergileniyor.

Koleksiyoncular, sadece pulların kendisiyle ilgilenmekle kalmayıp, pulun çıktığı dönemin zarfı, damgası ve posta hikayesiyle de ilgileniyor. Bu da pulun tarihsel değerini ve alım-satım fiyatını önemli ölçüde artırıyor.