Fadime, Temel, Dursun mazide kaldı... Trabzon'da artık popüler isimler var Trabzon’da bir zamanlar sıkça anılan Temel, Fadime, Dursun isimlerinin yerini popüler isimler aldı. 2012 yılında başlatılan bir kampanya kapsamında bu 3 isimden birini veren aileye altın hediye edildi.

İHA

Popüler kültür, insan isimlerinde de etkili oluyor.

Son dönemde yeni doğan bebeklere sevilen dizi oyuncularının ya da futbolcuların isimleri veriliyor.

Bu duruma Trabzon'da da sıkça rastlanıyor.

Bir elin parmaklarını geçmiyor

Bölgenin simge isimleri olan Temel, Fadime, Dursun fıkralarda da sıkça kullanılıyordu.

Şimdi ise yeni popüler isimlerin verilmesiyle özellikle bu 3 isim mazide kaldı. Bugünlerde bu isimlerin sayısı, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda.

3 isimden birini takan aileye altın hediye edildi

2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı, yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesini takan aileye altın hediye etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)