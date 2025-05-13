Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Engelliler Haftası sebebiyle ışıklandırıldı
İHA

Kamuda Çalışan Engelliler Derneği'nin girişimleri sonucunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından özel bir farkındalık çalışması kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü mavi renkle aydınlatıldı.

BİRÇOK NOKTADAN GÖZLEMLENDİ

Bu anlamlı aydınlatma, gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasından gözlemlendi.

Beşiktaş sahilinden net şekilde görülebilen köprü, vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi bu özel anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar