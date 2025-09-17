Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı; 1 milyon 250 bin TL kâr yaptı...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ev, ray sistemi kurularak 150 metre taşındı.

Evin sahibi Hasan Karateke, "Yıkılsaydı 1,5 milyon maliyetim olacaktı, 250 bin TL'ye taşıdık. 1 milyon 250 bin kârdayım" dedi.

"ŞİMDİ EVİMİZ YENİ YERİNDE, SAPASAĞLAM"

Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirterek, "Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" dedi.

Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL’yi bulacağını belirten Karateke, "Biz bu evi 250 bin TL’ye taşıdık. Hem büyük bir zarardan döndük, hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Sosyal medyada olumsuz yorumlar da aldık ama kimsenin hakkına girmedik. Bence biz kârdayız" ifadelerini kullandı.

Projeyi bir yıldır planladığını ifade eden Hasan Karateke, kaynak ustası Musa İnci’ye ve kuzeni Caner’e teşekkür ederek, "Bu iş bir ekip işiydi. Musa ustamız platform kurulumunda büyük katkı sağladı. Caner ise her adımda yanımdaydı. Onların emeği büyük" şeklinde konuştu.