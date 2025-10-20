Fatih'te 318 talebe icazet aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erenler Vakfı, Yavuz Sultan Selim Camii’nde düzenlediği yoğun katılımlı törenle 318 Hafızlık, Arapça ve İhtisas talebesine icazet verdi. 1997 yılından bu yana İstanbul Fatih’teki İsmailağa Medresesi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren vakıf, Kur’an-ı Kerim’i ve onun nurunu kalplerde yaşatmayı hedefliyor.

KAPSAMLI MEDRESE EĞİTİMİ

Vakfın yürüttüğü eğitim programı; Sıbyan Mektebi, Hafızlık, Arapça, Şer‘î İlimler ve İhtisas aşamalarını kapsıyor. 2022–2025 yılları arasında eğitimini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan öğrenciler, bu anlamlı günde hocalarından belgelerini teslim aldı.

İSMAİLAĞA'DAN YAVUZ SULTAN SELİM'E "GÜL YÜRÜYÜŞÜ"

Tören günü, icazet sahipleri ellerinde güllerle İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne yürüyerek ailelerini selamladı. Cami avlusunda gerçekleşen törende Kur’an-ı Kerim tilavetleri, hocaların vaazları ve icazet takdimleri yer aldı. Etkinlik, drone'larla da görüntülendi ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

MANEVİ LİDERLER VE YOĞUN KATILIM

Tarihi merasime; İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Ahmet Fikri Doğan Hocaefendi, İsmailağa İmam Hatibi Salih Topçu, Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmut Eren, Merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Ramazan İlhan (Tebliğ ve İrşad Birimi Sorumlusu), İsmailağa Azerbaycan Vekili Ali Askeri, Mahmut Şevket, Muhammed Fatih ve Abdülhalik Ustaosmanoğlu, İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan ve çok sayıda din görevlisi ile vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Kur’an tilavetleri ve dualarla bu manevi ana tanıklık etti.

"KUR'AN NESLİ" VURGUSU

Erenler Vakfı yetkilileri, bu törenin sadece bir mezuniyet değil, Kur’ân’a hizmet eden yeni bir neslin yetişmesinin sembolü olduğunu belirtti. Tören sonunda hafızlar ve hocaları, cami avlusunda vatandaşların tebriklerini kabul etti.

"İSLAMİ İLİMLER İCAZETİNİ ALMAKLA MÜŞERREF OLDUK"

İcazet alan talebelerden Mehmet Emin Çivi, aldığı eğitim ve gelecek planlarını şöyle ifade etti:

Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz. Anadolu’nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum.

"MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

İcazet veren hocalardan Hamidiye Medresesi Müdürü Abdülmetin Karakum ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Elhamdülillah, bugün Erenler Vakfı bünyesindeki medreseler olarak Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 talebemize icazet verme şerefine nail olduk. Muhteşem bir gündü; camimiz tarihi günlerinden birini yaşadı. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, icazet alan hoca ve hafızlarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren anne, babalarından ve hocalarından Allah razı olsun. Nice icazet merasimlerine vesile olabilmek duasıyla.

ELLER SEMADA

Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmut Eren Hocaefendi’nin sohbeti ile başlayan icazet töreni, Musa Yıldız Hocaefendi’nin duasıyla sona erdi.