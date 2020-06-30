Fatih'te kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Fatih'te kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

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Vatan Caddesi'nde bir sürücü kırmızı ışıkta geçince araçlar birbirine girdi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da, Fatih'te Vatan Caddesi Lahor Kavşağı üzerinde dün gece saatlerinde aracın sürücüsü İbrahim Berk, kırmızı ışıkta geçti.

Bu sırada kavşakta dönmek için manevra yapan Vahap Ercan idaresindeki ve Binali Aktan idaresindeki otomobillerle çarpıştı.

Fatih'te kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu VİDEO



KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Berk'in aracı park halindeki belediye zabıta aracına çarparak durabildi. 1 sürücünün yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde bir aracın kırmızı ışıkta geçtiği ve kavşaktan dönmek için manevra yapan 2 araçla çarpıştığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruluyor. Kazayı görüp duran diğer sürücüler kazaya karışan araçların yanına koşuyor.