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- Fatih'te mühürlü kahvehanede 12 kişi yakalandı
Fatih'te mühürlü kahvehanede 12 kişi yakalandı
- DHA
- 15.05.2020 - 14:23
Fatih'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanenin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride maskeli 12 kişi olduğunu, bunlardan dördünün kumar oynadığını belirledi.
TOPLAM 41 BİN 800 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Polis, 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.
Ceza kesilen 12 kişinin içinde bulunan 4 kişiye, yasa dışı kumar oynadıkları için ayrıca biner lira idari para cezası kesilirken, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunan 12 kişiye toplamda 41 bin 800 lira idari para cezası kesilmiş oldu.
Fatih'te mühürlü kahvehanede 12 kişi yakalandı ViDEO
KAHVEHANE TEKRAR MÜHÜRLENDİ
Mühürlü olduğu öğrenilen kahvehanesini açarak işleten iş yeri sahibi hakkında ayrıca, "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Kahvehane tekrar mühürlenirken, adliyeye sevk edilen ev sahibi serbest bırakıldı.