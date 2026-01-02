Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi: Ali Koç ve Sadettin Saran aday olacak mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu.

Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonunu işaret eden açıklamasının ardından, sarı-lacivertli camiada olağanüstü seçimli genel kurulun takvimi merak konusu oldu.

Taraftarlar seçimin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Ali Koç ve Sadettin Saran aday olacak mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın performansının seçim gündeminden olumsuz etkilenmemesi ve özellikle transfer çalışmalarının sekteye uğramaması adına kongrenin, sezonun son maçına göre planlanmasını istediği ifade edildi.

Söz konusu planlama önerisi, teknik heyet ve futbolcular tarafından da olumlu karşılandı.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Kulüp kulislerinde konuşulanlara göre Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı, kongre sürecinde oluşacak genel tabloya bağlı olacak.

Öte yandan seçim gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri de Ali Koç’un olası hamlesi. Başkanlık görevini Sadettin Saran’a devrettikten sonra kamuoyu önünde sessiz kalan ancak kulüple bağını koparmayan Koç’un adı, olağanüstü seçim kararıyla birlikte yeniden ön plana çıktı.

Ancak şu ana kadar resmi bir adaylık açıklaması ya da net bir sinyal vermiş değil.