Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda? Anthony Musaba oynayacak mı? Muhtemel 11’ler… Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakaları başladı. Bu turda Fenerbahçe, Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…