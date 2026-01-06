Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda? Anthony Musaba oynayacak mı? Muhtemel 11’ler…

- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile bugün saat 20.30'da karşılaşacak.
- Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maç, ATV'den canlı yayınlanacak.
- Kazanan takım, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele, futbolseverler için büyük heyecana sahne olmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşmadan galip ayrılması halinde Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak.
Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, Yeni Adana Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Zorlu müsabakada düdük Ali Şansalan’da olacak.
Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, Batuhan Kolak dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Dev karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Wooding Mendes, Soner Gönül, Holse, Marius Moundilmadji