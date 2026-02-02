Fenerbahçe’den taraftarına büyük jest: Koltuklara tek tek yerleştirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesinde taraftar odaklı bir çalışmaya daha imza attı.

Sarı-lacivertli kulüp, zorlu deplasmanda tribünlerde yer alacak taraftarları için özel bir organizasyon gerçekleştirdi.

Fenerbahçe daha önce Süper Kupa finalinde taraftarlarına sarı-lacivert yağmurluklar dağıtmış, satışlarıyla rekor kırmıştı.

Yine taraftarlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesinde deplasman koltuklarına yerleştirildi.

BU KEZ BERE DAĞITIYOR

Fenerbahçe, deplasman tribünlerinde yer alacak taraftarlarını soğuk havaya karşı düşünerek özel bir hazırlık yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına sarı bereler bırakarak taraftarlarına sürpriz yaptı.

Daha önce yağışlı havalarda yağmurluk dağıtarak dikkat çeken kulüp, bu kez de soğuk koşullarda taraftarına destek olmayı ihmal etmedi.