Tekirdağ'da fren yerine gaza basan sürücü AVM’de kafeye daldı: 1 yaralı

Tekirdağ'da korkunç kaza..
Saat 16.00 sıralarında Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, alışveriş merkezinde 34 NZY 056 plakalı otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı.
Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı.
3 METRE YÜKSEKLİKTEN KAFEYE GİRDİ
Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Otomobilin çarptığı çay kazanın üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.