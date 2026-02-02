İstanbul Boğazı'na dereden çamur aktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi, Trakya'dan yurda giriş yaptı.

Yurdun birçok noktasında etkili olan kuvvetli sağanaktan İstanbul da nasibini aldı.

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önündeki Kanlıkavak Deresi'nden yağmurla birlikte çamurlu su, İstanbul Boğazı'na doğru aktı.

BOĞAZ KİRLENDİ

Bu nedenle Boğaz'ın bir kısmında oluşan kahverengi ve kirli görüntü dikkati çekti.