Fenerbahçe’nin yeni transferleri Alanyaspor maçında neden yok? İşte sebebi

Fenerbahçe, Süper Lig’de erteleme maçında Alanyaspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak sarı-lacivertlilerde yeni transferler Ederson, Nene, Asensio, Edson Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek. İşte sebebi…

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 11:25
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

Geçtiğimiz pazar Trabzonspor karşısında galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçını kazanan Kanarya, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Ancak Sarı-lacivertlilerde 5 yeni transfer forma giyemecek. İşte nedeni…

YENİ TRANSFERLER NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 1. haftasında Alanyaspor ile yapacağı erteleme maçına eksik çıkacak.

9 Ağustos’ta oynanması planlanan mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki eleme maçları nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı.

Bu süreçte transfer edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson, statü gereği bu maçta kadroda yer alamayacak. 

