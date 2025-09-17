Fenerbahçe’nin yeni transferleri Alanyaspor maçında neden yok? İşte sebebi Fenerbahçe, Süper Lig’de erteleme maçında Alanyaspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak sarı-lacivertlilerde yeni transferler Ederson, Nene, Asensio, Edson Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek. İşte sebebi…