Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye – ABD maçı yayın saati ve kanalı… A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki yükselişini sürdürüyor. Son 16 turunda Slovenya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?