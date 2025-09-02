Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye – ABD maçı yayın saati ve kanalı…

Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki yükselişini sürdürüyor. Son 16 turunda Slovenya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 10:02
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rüzgarı devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-0’lık skorla galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.

Şimdi gözler, Türkiye’nin çeyrek finalde karşılaşacağı ABD mücadelesinde. 

Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanada yayınlanacak? İşte detaylar…

Dünya Şampiyonası’nda Türkiye heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 16.30’da başlayacak.

Sporseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek. 

