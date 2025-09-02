Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye – ABD maçı yayın saati ve kanalı…

Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rüzgarı devam ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-0’lık skorla galip geldi ve çeyrek finale yükseldi.
Şimdi gözler, Türkiye’nin çeyrek finalde karşılaşacağı ABD mücadelesinde.
Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanada yayınlanacak? İşte detaylar…
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye heyecanı devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde güçlü rakibi ABD ile karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 16.30’da başlayacak.
Sporseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.