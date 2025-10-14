Fiyatı 1 kilo altınla yarışıyor: “Mucize bitki” çiçek açtı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve “mucize bitki” olarak bilinen safran, çiçek açma dönemini tamamlayarak hasat edilmeye başlandı.

Her yıl ağustos ayında ekimi yapılan safran, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açıyor.

Bitkiler genellikle 15-30 santimetre boyunda oluyor ve ilçedeki 14 köyde, 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

Safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde geniş kullanım alanına sahip. Bu yıl üreticiler, yaklaşık 55 kilogram ürün elde etmeyi hedefliyor.

80 bin çiçekten sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor ve ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

SAFRAN TARLALARI TURİSTLERİ BÜYÜLÜYOR

AA'da yer alan habere göre, yörede safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını ve çiçeklenmenin 15 Kasım’a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım'a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız.” dedi.

Tarlasının turizme açık olduğunu belirten Yılmaz, misafirlerin tarlada safran çiçeği toplama deneyimi yaşayabildiğini söyledi.

Yılmaz, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin safran tarlalarını ziyaret ettiğini, köylerinin de Safranbolu’nun en fazla safran üretilen köyü olduğunu ifade etti.