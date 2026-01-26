Ford 2026 Ocak fiyat listesini açıkladı: İşte Focus, Puma ve Kuga’nın yeni fiyatları… 2026 yılına hızlı bir giriş yapan otomobil devi Ford, Ocak ayı güncel fiyat listesini resmi olarak yayınladı. Yeni yılın ilk ayında araç sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği 2026 model Ford Focus, Puma ve Kuga fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi…

Göster Hızlı Özet Ford, 2026 yılı fiyat listesini açıkladı ve elektrikli modelleri Puma GEN-E ve Journey Courier BEV’i ön plana çıkardı.

Focus, Kuga ve Ranger gibi popüler modellerin Ocak ayı fiyatlarını yayınlayan marka, hibrit ve elektrikli dönüşümüne dikkat çekti.

Yeni fiyat listesinde Puma 1.897.100 TL'den, Kuga 2.660.500 TL'den ve Focus 2.292.400 TL'den başlıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ford, 2026 yılına iddialı bir başlangıç yaptı. Elektrikli dönüşüm stratejisini fiyat listelerine de yansıtan Amerikan devi, Ocak ayı itibarıyla Puma GEN-E ve Journey Courier BEV gibi tamamen elektrikli modellerini ön plana çıkardı. Henry Ford'un 1903'te kurduğu köklü mirası, bugün hibrit ve elektrikli motor teknolojileriyle harmanlayan marka, Ocak listesinde popüler modelleri Focus, Kuga ve Ranger için de güncel rakamları belirledi. İşte güncel fiyat listesi: Ford Yeni Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1.897.100 TL ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.138.700 TL Ford Kuga Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL Ford Yeni Journey Courier Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.257.400 TL Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.837.200 TL Ford Puma GEN-E Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.937.000 TL Ford Yeni Journey Courier BEV Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.062.900 TL Ford Focus Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.292.400 TL Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.543.000 TL Ford Ranger XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 4.065.900 TL XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.351.400 TL Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.009.300 TL Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.097.500 TL Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.795.100 TL

