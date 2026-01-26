Ford 2026 Ocak fiyat listesini açıkladı: İşte Focus, Puma ve Kuga’nın yeni fiyatları…

- Ford, 2026 yılı fiyat listesini açıkladı ve elektrikli modelleri Puma GEN-E ve Journey Courier BEV’i ön plana çıkardı.
- Focus, Kuga ve Ranger gibi popüler modellerin Ocak ayı fiyatlarını yayınlayan marka, hibrit ve elektrikli dönüşümüne dikkat çekti.
- Yeni fiyat listesinde Puma 1.897.100 TL'den, Kuga 2.660.500 TL'den ve Focus 2.292.400 TL'den başlıyor.
Ford, 2026 yılına iddialı bir başlangıç yaptı.
Elektrikli dönüşüm stratejisini fiyat listelerine de yansıtan Amerikan devi, Ocak ayı itibarıyla Puma GEN-E ve Journey Courier BEV gibi tamamen elektrikli modellerini ön plana çıkardı.
Henry Ford’un 1903’te kurduğu köklü mirası, bugün hibrit ve elektrikli motor teknolojileriyle harmanlayan marka, Ocak listesinde popüler modelleri Focus, Kuga ve Ranger için de güncel rakamları belirledi.
İşte güncel fiyat listesi:
Ford Yeni Puma
Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1.897.100 TL
ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.138.700 TL
Ford Kuga
Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL
Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL
ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL
Ford Yeni Journey Courier
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.257.400 TL
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.837.200 TL
Ford Puma GEN-E
Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 1.937.000 TL
Ford Yeni Journey Courier BEV
Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.062.900 TL
Ford Focus
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.292.400 TL
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.543.000 TL
Ford Ranger
XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 4.065.900 TL
XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.351.400 TL
Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.009.300 TL
Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 6.097.500 TL
Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.795.100 TL