FSM'de denetim yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde denetimler devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de denetimler devam ediyor...

FSM'DE ARAÇLAR TEK TEK DURDURULDU

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak kontrolden geçti.

Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edilirken, bu noktadan geçen araçlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.