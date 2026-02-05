Gaizantep'te kızlar arasında erkek kavgası: 1 yaralı

- Gaziantep'te, kızlar arasında "erkek arkadaş" meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
- İ.T., bıçakla N.G.'yi bacağından yaraladı ve yaralı kız hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.
Kız kavgasında kan aktı..
Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda parkta oturan E.B., İ.T., N.G. isimli kızların arasında, "erkek arkadaş" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte İ.T. yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak N.G.‘yi bacağından yaraladı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
YARALI KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genç kız, Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.