Galatasaray - Atletico Madrid maçı şifresiz canlı izle | GS maçı saat ve kanal bilgisi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, zorlu bir mücadele için Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Dev maç için heyecan dorukta! PEki, Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…