Galatasaray - Atletico Madrid maçı şifresiz canlı izle | GS maçı saat ve kanal bilgisi

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak.
- Kritik mücadele 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Galatasaray'da Gabriel Sara, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı sürüyor.
Temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sarı-kırmızılı ekip, kritik bir sınava çıkacak.
Takımda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Maç öncesi taraftarlar, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.
İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçına dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…
GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid’i sahasında ağırlayacak.
Kritik mücadele, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak.
Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.
Galatasaray - Atletico Madrid maçı canlı izle
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak,Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth ve Alvarez.