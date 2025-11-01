Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi: Rams Park ünlülerle dolacak… İşte o isimler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, sportif başarılarını ekonomik alanda da güçlendirmek için önemli bir adım atıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, 21 Ocak 2026’da oynanacak Atletico Madrid karşılaşması öncesi özel bir plan üzerinde çalışıyor.

Fanatik’te yer alan bilgiye göre, yönetim dünya çapında milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri ve influencer’ları maça davet etmeyi planlıyor.

Amaç, bu kişilerin kulübün marka değerini artırmasına ve Rams Park’taki maç atmosferinin global ölçekte duyurulmasına katkı sağlaması.

DEV KARŞILAŞMADA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER

Edinilen bilgilere göre, kulüp kısa süre içinde bazı fenomenlerle temasa geçecek.

Listede dünya çapında tanınan Celine Dept, Mr.Beast ve Khaby Lane gibi isimlerin yer aldığı öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip bazı yabancı gazetecileri de maçta ağırlayarak hem kulübün marka değerini artırmayı hem de Rams Park’taki atmosferi global ölçekte duyurmayı planlıyor.