Garanti Bankası’nda hesabı olana müjde: 20.000 TL verilecek

Garanti BBVA, 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli yeni kampanyasıyla müşterilerine yüksek kazanç imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamında mevcut müşteriler, yakınlarını Garanti BBVA Mobil üzerinden bankaya davet ederek hem kendileri hem de davet ettikleri kişiler 1.000’er TL bonus kazanacak.

Bir müşteri, davet ettiği her yeni müşteri için 1.000 TL bonus kazanabilir ve toplamda 20.000 TL’ye kadar bonus elde edebilir.

Üstelik davet edilen yeni müşteriler de kendi çevresini davet ederek aynı şartlarla 20.000 TL’ye varan ek bonus kazanma fırsatına sahip.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Garanti BBVA, Bonus kredi kartı veya Paracard sahibi bireysel müşterilerine ağustos ayında kazançlı bir kampanya sunuyor.

“Arkadaşını Davet Et” kampanyası kapsamında mevcut müşteriler, bankada hesabı olmayan 18 yaş üzeri yakınlarını Garanti BBVA Mobil üzerinden davet ederek 1.000 TL bonus kazanıyor.

Davet işlemi, Garanti BBVA Mobil > Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et adımlarından oluşturulan kişiye özel promosyon kodu ile yapılıyor.

Davet edilen kişi, Garanti BBVA Mobil’den müşteri olduktan sonra kodunu Profil ve Ayarlar > Promosyon Kodu Giriş bölümünden girerek Bonus kredi kartı veya Paracard sahibi olduğunda 1.000 TL bonus kazanıyor.

Her müşteri, davet ettiği her yeni müşteri için 1.000 TL, toplamda 20.000 TL’ye kadar bonus kazanabiliyor. Üstelik davet edilen yeni müşteriler de kendi çevresini davet ederek kampanya süresince ek 20.000 TL bonus kazanma şansına sahip oluyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.