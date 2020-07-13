Gaziantep Üniversitesi, korona ilacının üretim aşamasında

Gaziantep Üniversitesi'nin başlattığı biyoeşdeğerlilik çalışmasında seri üretim aşamasına geçildi.

Tüm dünya koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarını hızlandırırken Türkiye'den güzel haberler geldi...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için başlattığı biyoeşdeğerlilik çalışmasında seri üretim aşamasına geçti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet yürüten Farmagen firması, Atabay Kimya ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Novel Farma'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda, korona tedavisinde kullanılan, yerli ve milli eşdeğeri geliştirilen ilaçlardan ikisinin seri üretimine başlandı.

5 BİN KUTU SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HİBE OLARAK VERİLDİ

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üretilen ilaçlardan 5 bin kutunun Sağlık Bakanlığı'na hibe olarak verildiğini belirtti.

Ruhsatlandırma işlemi süren 3 ilaçla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Gür, "Kalan 3 ilacımız da yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde yerini alacak. Bu iki müjdemize ek olarak inşallah yakın bir gelecekte yeni üretim müjdeleri de vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.