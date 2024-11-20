Gaziantep’te 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA
Uyuşturucu ile mücadeleye karşı güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2 adreste operasyon düzenlendi.
3 MİLYON 204 BİN ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap, 27,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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