Gaziantep’te 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İHA

Uyuşturucu ile mücadeleye karşı güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2 adreste operasyon düzenlendi.

3 MİLYON 204 BİN ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap, 27,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor