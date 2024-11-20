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Gaziantep’te 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep’te 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gaziantep’te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.