Gaziantep’te beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Gaziantep için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ, EKİPLER SAHADA

Kent gelinde tipi şeklinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen Büyükşehir, Şehitkamil ve Şahinbey belediyesi ekipleri ana arteller ve caddelerde yol açma-tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.