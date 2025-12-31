İskenderun balıkçı barınağında denetim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İl Müdürü Abdurrahman Türkmen ve İskenderun İlçe Müdürü Sinan Uğurlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; balıkçı barınağının genel durumu, su ürünleri faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hijyen ve çevre sağlığına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Ayrıca, balıkçıların faaliyetleri sırasında uyması gereken kurallar detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Ziyaret kapsamında balıkçılarla bir araya gelinerek, sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı.

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri sektöründe düzenin sağlanması, kaynakların korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.