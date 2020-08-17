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    Gaziosmanpaşa'da kuryenin şakası kazaya döndü

    Motosiklet kuryesi arkadaşına şaka yaptığı sırada, başka bir arkadaşının ezilmesine sebep oluyordu. Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kuryenin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 11:38
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    Gaziosmanpaşa'da kuryenin şakası kazaya döndü

    14 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Karayolları Mahallesi'nde bir kurye firmasına ait olduğu öğrenilen depoda bir kurye, arkadaşına şaka yapmak istedi.

    Depoda çalıştığı sırada iş arkadaşına şaka yapmak isteyen kurye, motosikletin gazına bastı. Motosiklet kontrolsüz şekilde fırladı.

    MOTOSİKLETİN ÖNÜNDEN SON ANDA KAÇTI

    Motosikletin önünde duran başka bir çalışan, ani bir refleksle yana doğru kaçarak canını son anda kurtardı.

    Gaziosmanpaşa'da kuryenin şakası kazaya döndü ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Olayın ardından motosiklet yere düşerek devrildi. Yaşanan bu olay ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Gaziosmanpaşa da kuryenin şakası kazaya döndü #1

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