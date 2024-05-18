Gazze'de bilanço artıyor! Can kaybı 35 bin 386'a ulaştı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.

İHA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail, uluslararası uyarıları da hiçe sayıyor.

İnsan yardımların yağmalandığı ve engellendiği Gazze'de insanlar sadece saldırılarda değil, açlık nedeniyle de hayatını kaybediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, aylardır süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 9 saldırı yapıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 9 saldırı gerçekleştirdiği, 83 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi

7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 366'ya yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de göç devam ediyor

Öte yandan İsrail'in geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü de sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)