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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saatlik sokağa çıkma izninde annesiyle beraber parka gelen 12 yaşındaki kızı, taciz ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının ardından, 13 Mayıs günü itibarıyla 0-14 yaş arasındaki çocuklar da 4 saatlik izin ile dışarı çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda annesi F.Ş. ile Gezi Parkı'na gelen 12 yaşındaki kız H.Ş., komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı.

KOLUNDAN TUTARAK EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Bir süre sonra yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

Tacizcilerden biri, H.Ş.'yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Çığlık atarak kaçan H.Ş., koşarak annesinin yanına geldi.

Gezi Parkı'nda küçük kıza taciz iddiası

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve bekçiler, Gezi Parkı'nın karşısındaki çocuk parkında şüpheli 3 kişiyi yakaladı.

H.Ş., yakalanan şüphelileri teşhis ederken gözyaşları içinde kaldı.

ANNE, ŞÜPHELİLERE VURARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Anne F.Ş., kızını taciz eden kişilere elleriyle vurarak tepki gösterirken, H.Ş.'yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen A.K., M.A ve İ.A.'nın, kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Anne F.Ş. ve kızı, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.