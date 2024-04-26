Haberler



Gündem



Ankara'da yaklaşık 9 ton gıda ürünü imha edildi

Ankara'da yaklaşık 9 ton gıda ürünü imha edildi Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Mamak ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürünü ele geçirildi.