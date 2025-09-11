Gaziantep Valisi Çeber: Rize’de yetişen çaylar deprem bölgesinde filizlendi

Rize Eski Valisi ve şimdiki Gaziantep Valisi Kemal Çeber bir televizyon programına katılarak Rizelilerin her zaman vatan, millet ve bayrak söz konusu olduğunda ellerinden gelenin fazlasını yaptığını vurguladı.

Çeber, deprem bölgesine yapılan yardımların kalıcı eserlere dönüştüğünü dile getirdi.

“RİZELİLER DE GAZİANTEPLİLER GİBİ ASİL İNSANLARDIR”

Deprem sonrası Rizelilerin büyük bir fedakârlıkla seferber olduğunu anlatan Çeber, şu ifadeleri kullandı:

“Depremden 15 gün sonra ‘Rize’de filizlenen çaylar deprem bölgesinde’ pankartı ile yola çıktık. Belediye başkanı, ticaret odası ve tüm kurumlarımız yanımızdaydı. Rizeliler de Gaziantepliler gibi çok asil insanlardır. Vatan, millet, devlet, bayrak ve değerler denilince akan sular durur.”

"HEMŞEHRİLERİMİZ, ‘BU ÇUVAL DEPREM BÖLGESİNİN’ DİYEREK DESTEK SUNDU"

Çeber, yardım seferberliğinin her kesimi kapsadığını da aktardı:

“90 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz sırtında odun taşıyarak valiliğin önüne getirdi. Çay çuvalları sırtında gelen hemşehrilerimiz, ‘Bu çuval deprem bölgesinin’ diyerek destek sundu.”

RİZE’DEN OKUL DESTEĞİ

Yardım kampanyalarının somut eserlere dönüştüğünü belirten Çeber, şunları söyledi:

“Elhamdülillah, Rize’nin katkılarıyla 4-6 yaş Kur’an kursu yaptık, çok güzel bir okul oldu. Geçtiğimiz pazar günü ziyaret ettim. Şimdi de Sakçagözü’nde 16 derslikli bir okul yapacağız. Onun da parası hazır, Rize’den geldi. Ayrıca bazı okullarımıza da Rizeliler katkı sundu.”

“BU GURUR RİZELİLERİNDİR”

Vali Çeber, Rizelilerin sosyal ve maddi yardımlarla her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, “Bu benim için büyük bir gururdur. Rizelilere çok teşekkür ediyorum” dedi.