Giresun'da deniz taşkını Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı

İHA
Giresun'un Tirebolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Karademir köyü sahilinde deniz yola taştı.
Denizin yola taşıdığı moloz ve su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Moloz temizleme çalışmaları başlatıldı
Trafik ekiplerinin önlem amacıyla Görele’den Giresun İstikametine ulaşıma kapattığı yolda Karayolları ekiplerinin de yoldaki molozları temizleme çalışmaları başlattığı belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış