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Giresun'da deniz taşkını Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı

Giresun'da deniz taşkını Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı Tirebolu'da taşan deniz, Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlandı.