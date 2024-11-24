İHA
Giresun'un Görele ilçesinde, Çavuşlu Beldesi sahil yolu kenarında bulunan belediye düğün salonunda yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Şiddetli rüzgarın etkisiyle, salonun çatısı çevredeki park halindeki araçlar ve bir ambulansın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
Olayın ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, Giresun Valiliği’nden bu gece ve yarın fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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