Muğla'da göçmen kaçakçılığında kullanılan deniz araçları 9 milyon TL'ye satıldı

DHA

Kaçak göçle mücadele yurt genelinde devam ediyor..

Özellikle Muğla koylarından Yunanistan'a botlarla geçmeye çalışan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölümden kurtarılırken, göçmen kaçakçıları da tek tek yakalanıyor..

Göçmen kaçakçılarının el konulan deniz araçları ise ihaleyle satışa çıkarılıyor..

Son olarak Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılan lastik botlar, jet ski, yelkenli tekne ve motoryat olmak üzere deniz araçları satışa çıkarıldı.

İhalede 1 milyon 800 bin lira tahmini satış bedeli olan 'Cashmere' isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi.

Cashmere’ni ilerleyen günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtildi.

38 DENİZ ARACI 9 MİLYON'A SATILDI

İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen 'Poseidon' isimli yelkenli ise 3 milyon 75 bin liraya alıcı buldu.

1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan 'Star' isimli yelkenli, 2 milyon 250 bin liraya satıldı. İhalede 38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.