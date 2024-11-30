Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında sefer iptali

AA

Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak.

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

BOZCAADA VE GEYİKLİ'DEN İPTAL EDİLEN SEFERLER

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 22.00, Geyikli'den 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

KABATEPE'DEN İPTAL EDİLEN SEFERLER

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler de yapılamayacak.