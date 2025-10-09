Google Chrome'da otomatik Gemini yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?

Son aylarda web tarayıcıları, yapay zekaya dayalı entegre asistanlarla donatıldı.

Microsoft Edge’de Copilot, Brave’de Leo AI, Opera’da Aria ve Google’da Gemini, kullanıcıların arama deneyimlerini değiştiren örneklerden sadece bazıları.

Ancak bazı kullanıcılar bu değişiklikten memnun değil. Otomatik yanıtlar birçok kişi için gereksiz, ekranı kalabalıklaştıran ve ilgili sonuçları engelleyen bir sorun haline geldi.

Özellikle Gemini, Google aramalarında sponsorlu reklamlarla birleşerek kullanıcıların klasik arama deneyimini bozuyor. Resmi kaynaklarla doğrudan iletişim kurmak isteyen kullanıcılar, bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

Peki, bu Google Chrome’daki yapay zeka yanıtları nasıl devre dışı bırakılır?

NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Bu soruna çözüm olarak ortaya çıkan “Bye Bye, Google AI” adlı ücretsiz Chrome uzantısı, kullanıcıların arama deneyimini yeniden klasik haline getirmelerine olanak tanıyor.

Uzantı, kurulumun ardından kullanıcıların arama motorundaki AI tabanlı eklemeleri gizlemesini sağlıyor. Kullanıcılar, ayarlar çubuğundan “AI modu” ve diğer seçenekleri etkinleştirerek, arama sonuçlarını manuel müdahale gerektirmeden özelleştirebiliyor. Değişiklikler kaydedildiğinde, her girişte otomatik olarak uygulanıyor.

Teknik olarak uzantı, Google’ın Gemini kodu veya reklam alanlarını kaldırmıyor; bunun yerine CSS değişiklikleriyle bu öğeleri kullanıcıdan gizliyor. Böylece işlevler arka planda çalışmaya devam ederken, kullanıcı deneyimi sadeleştiriliyor.

Uzmanlar, tüm üçüncü taraf eklentilerde olduğu gibi siber güvenlik açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Uzantının yalnızca resmi Chrome Web Mağazası’ndan indirilmesi, kullanıcı yorumlarının gözden geçirilmesi ve gerekli izinlerin sınırlı tutulması tavsiye ediliyor.