Görsel zeka testi: 48’lerin arasındaki 84’ü bulan sahi sayılıyor

Görsel algımızı zorlayan optik illüzyonlar, sadece eğlenceli birer görsel oyun değil, aynı zamanda beyin için güçlü bir egzersiz aracı.

Uzmanlara göre bu tür yanılsamalar, gözlerimiz ve beynimizin çevreyi nasıl yorumladığını anlamamıza yardımcı oluyor.

Bu bulmacada, göz yanılgası yaratan karmaşık bir düzenin içinde saklanan hedef nesneyi bulmak gerekiyor.

Katılımcılara verilen süre ise sadece birkaç saniye. Süre dolmadan doğru cevabı bulanlar hem zekalarını hem de dikkat becerilerini kanıtlamış oluyor.

Yukarıdaki görselde onlarca 48 sayısı yer alıyor. Ancak aralarına bir tane 84 sayısı gizlenmiş.

Göreviniz gizli 84 sayısını 7 saniye içinde bulmak.

Görüntüye son bir göz atın ve 48'lerle karışan 84 sayısını tespit edip edemeyeceğinize bakın.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.