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Gözleriniz ne kadar keskin? “480”lerin arasındaki “488”i 13 saniyede bulun

“480” sayısı arasında yalnızca bir tane “488” gizli. Görüldüğü kadar kolay olmayan bu test, yüksek görsel algı, hızlı analiz yeteneği ve keskin bir dikkat gerektiriyor. Uzmanlara göre, bu sayıyı 13 saniyeden kısa sürede bulabilenler dahi sayılıyor.

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Gözleriniz ne kadar keskin? “480”lerin arasındaki “488”i 13 saniyede bulun

Zihinsel egzersizlerle hem eğlenmek hem de beyninizi canlı tutmak ister misiniz?

Yeni bir dikkat testi, özellikle gözlem gücüne ve hızlı düşünme becerilerine güvenenler için hazırlandı.

Onlarca “480” sayısı arasında yalnızca bir tane 488 sayısı gizli. 

Görsele bakın, sadece bir adet “488” var. 13 saniye içinde bulmaya çalışın.

Optik illüzyonlar, klasik bulmacalardan farklı olarak algınızı ve düşünme biçiminizi sınar.

Uzmanlara göre bu tarz testleri düzenli çözmek, zihinsel esnekliği artırıyor ve bilişsel performansa uzun vadede katkı sağlıyor.

Eğer 13 saniye içinde doğru sayıyı bulabiliyorsanız, hem görsel zekanız hem de odak kabiliyetiniz üst düzeyde demektir.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik.

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