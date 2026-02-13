GS maçı bugün mü, şifresiz mi? Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, liderlik avantajını korumayı amaçlarken, konuk takım ise alt sıralardan uzaklaşmak için kritik bir sınava çıkacak.

Hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 13 Şubat Cuma akşamı kendi sahası RAMS Park’ta Eyüpspor’u konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet ararken, konuk takım ise zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Kritik karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.