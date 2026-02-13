Abone ol: Google News

İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi: Hafta sonu bu kişilere ücretsiz olacak

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınavları nedeniyle hafta sonu toplu taşımada ücretsiz ulaşım uygulaması başlıyor. Ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek kişiler ve geçerli olacağı saat aralığı duyuruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 15:05
İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi: Hafta sonu bu kişilere ücretsiz olacak
  • Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavları nedeniyle İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak.
  • Öğrenciler ve öğretim görevlileri sınav belgeleriyle bu uygulamadan yararlanabilecek.
  • Ücretsiz ulaşım, sınav öncesi 2 saatten başlayıp sınav sonrası 2 saate kadar sürecek.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin hafta sonu gerçekleştirilecek bütünleme sınavları öncesinde öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için önemli bir karar alındı.

Sınav yoğunluğunun artacağı bu günlerde, adayların sınav merkezlerine zamanında ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla toplu taşımada ücretsiz ulaşım uygulaması devreye sokuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamayla birlikte, uygulamadan kimlerin yararlanabileceği, hangi saatler arasında geçerli olacağı belli oldu.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN GEÇERLİ OLDUĞU SAATLER

Bütünleme sınavına girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Uygulama, sınav başlangıcının iki saat öncesinden başlayıp, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İç Haber Haberleri