İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi: Hafta sonu bu kişilere ücretsiz olacak

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin hafta sonu gerçekleştirilecek bütünleme sınavları öncesinde öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması için önemli bir karar alındı.

Sınav yoğunluğunun artacağı bu günlerde, adayların sınav merkezlerine zamanında ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla toplu taşımada ücretsiz ulaşım uygulaması devreye sokuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamayla birlikte, uygulamadan kimlerin yararlanabileceği, hangi saatler arasında geçerli olacağı belli oldu.

ÜCRETSİZ ULAŞIMIN GEÇERLİ OLDUĞU SAATLER

Bütünleme sınavına girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, belgelerini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Uygulama, sınav başlangıcının iki saat öncesinden başlayıp, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.