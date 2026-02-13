Abone ol: Google News

İlk sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir: 18 Şubat 2026 sahur saatleri...

Sahura kalkmak için heyecanla bekleyen Müslümanlar, yaşadıkları il kapsamında imsak vakitlerine göz atıyor. 2026 yılında 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahur yapılacak ve ilk oruç tutulacak. İşte, il il sahur vakitleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 15:00
İlk sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir: 18 Şubat 2026 sahur saatleri...
  • Müslümanlar 18 Şubat 2026 gecesi sahura kalkacak.
  • Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat sabahı tutulacak.
  • İstanbul'da sahur saati 06:22, Ankara'da 06:06, İzmir'de ise 06:29 olacak.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman için geri sayım başladı.

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahura hangi gece kalkılacağını ve imsak vaktinin saat kaçta olduğunu araştırıyor.

2026 yılında 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat sabahı ilk oruç tutulacak.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde il il imsak saatleri merak konusu olurken, vatandaşlar yaşadıkları şehre göre sahur vakitlerini kontrol etmeye başladı.

İşte 2026 Ramazan ayı için il il sahur (imsak) vakitleri...

18 ŞUBAT 2026 SAHUR VAKİTLERİ:

İstanbul: 06:22 

Ankara: 06:06 

İzmir: 06:29 

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ

İç Haber Haberleri