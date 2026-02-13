İlk sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir: 18 Şubat 2026 sahur saatleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman için geri sayım başladı.

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahura hangi gece kalkılacağını ve imsak vaktinin saat kaçta olduğunu araştırıyor.

2026 yılında 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat sabahı ilk oruç tutulacak.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde il il imsak saatleri merak konusu olurken, vatandaşlar yaşadıkları şehre göre sahur vakitlerini kontrol etmeye başladı.

İşte 2026 Ramazan ayı için il il sahur (imsak) vakitleri...

18 ŞUBAT 2026 SAHUR VAKİTLERİ:

İstanbul: 06:22

Ankara: 06:06

İzmir: 06:29

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ