Gümrükte bekleyen kargolarınızı sorgulayın: E-Devlet sorgulama ekranı

Son zamanlarda popülerliği gittikçe artan yurt dışı alışverişleri çeşitli platformlar aracılığıyla hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan bu uygulamalardan yapılan alışverişlerde yaşanan ortak problemler arasında yer alan kargonun gümrükte kalması oldukça can sıkıcı sorunların başında yer alıyor.

Yurt dışından yola çıkan ürünlerin gümrüğe takılması uzun uğraşları da beraberinde getiriyor. Gümrükte bekleyen ilgili kargonun ne aşamada olduğu, vergiye tabi olup olmadığı ya da iade edilip edilmeyeceğini öğrenmek çoğu zaman uzun telefon görüşmeleri ya da e-posta yazışmalarına neden olabiliyor.

Ancak bu süreci yönetmek çok daha kolay bir hale gelmiş durumda. Kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıran e-Devlet bu nokta da devreye giriyor.

Vatandaşlara e-Devlet kapısı üzerinden sunulan “Gümrükte Bekleyen Kargo ve Posta Gönderisi Sorgulama” hizmetiyle birlikte yurt dışından gelen tüm gönderilerin durumu birkaç saniyede öğrenilebiliyor.

E-DEVLET GÜMRÜK SORGULAMA NEDİR?

E-Devlet sistemi üzerinden sunulan “Posta ve Kargo Gönderisi Sorgulama” hizmeti Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan resmi hizmetler arasında yer alır.

Bu hizmetle birlikte vatandaşlar, adlarına gelen uluslararası gönderilerin gümrükteki durumlarını şeffaf, hızlı ve güvenli bir biçimde takip etmelerini sağlar.

Bu sistem, vatandaşların adlarına kayıtlı tüm uluslararası kargoları listelemelerine, gönderinin hangi gümrük müdürlüğünde olduğuna, gümrük vergisi veya ek işlem gerekliliğine, gümrükten çıkış tarihi ve teslim planına ve son olarak ürünün geldiği ülke ve taşıyıcı firma bilgisine erişimini sağlar.

Eskiden yalnızca PTT Gümrük Müdürlüğü veya ithalat ofisleri aracılığıyla öğrenilen bu bilgilerin e-Devlet sistemine entegre edilmesinin ardından artık sadece birkaç adımda tüm bilgilere erişmeniz mümkün oluyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜMRÜKTE BEKLEYEN KARGOLAR NASIL SORGULANIR?

Yurt dışından gelmesini beklediğiniz kargonuzun durumunu öğrenmek için yapacağınız işlem son derece basit. Adım adım ilerleyelim:

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. E-Devlet şifreniz veya mobil imza ile sisteme giriş yapın.

3. Arama kutusuna “Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı – Posta Gümrük İşlemleri” yazın.

4. Açılan sayfada “Adınıza Gelen Posta Gönderileri” seçeneğine tıklayın.

5. Ekranda adınıza gelen gönderilerin listesi açılacaktır.

Listede şu bilgiler yer alır:

• Takip numarası (örn. LP123456789CN)

• Gönderi tarihi

• Gönderici ülke

• Gümrükte bulunduğu şehir/müdürlük

• İşlem durumu (beklemede, incelemede, vergilendirme aşamasında, teslimde vb.)

Bu liste sayesinde hem gümrükte bekleyen ürünlerinizi hem de teslim edilmiş kargolarınızı görebilirsiniz.

KARGO NEDEN GÜMRÜKTE KALIR?

Yurt dışı alışverişi yapan vatandaşların aklındaki sorunların başında kargoların neden gümrükte takıldığı yer alır. Çeşitli nedenlerden her yıl binlerce kargonun gümrükte takılmasının en yaygın nedenleri arasında ise şunlar gösterilebilir.

-Alınan ürünün bedelinin eksil beyan edilmesi kargonuzun gümrükte takılmasına neden olan en belirgin nedenlerin başında yer alır. Satıcının ürünün değerini düşük göstermesi sonucunda sistemin otomatik inceleme başlatmasına neden olur.

-Ürüne dair fatura ve belge eksikliği kargonuzun gümrükte takılmasına neden olan en yaygın ikinci neden olarak öne çıkar. Özellikle elektronik ürünlerinde olan fatura zorunluluğuna uyulmaması durumunda kargonun gümrükte kalma durumu yaşanabilir.

-Değeri 150 € üzerinde olan ürünlerde gümrük vergisi ödenmesi beklenir. Bu verginin ödenmemesi kargonuzun gümrükte takılmasına neden olur.

-Aynı üründen çok sayıda alınması durumunda ticari ithalat olarak değerlendirildiğinden kargonuzun gümrükte takılmasına neden olur.

-Son olarak gönderinizin içinde ilaç, kozmetik, tütün veya benzeri yasaklı ürün bulunması kargonuzun gümrüğe takılmasına neden olabilir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerin tamamı, e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında ekranda çıkan “açıklama” kısmında yer alır.

GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEMESİ GEREKTİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Sorgulama yapıldığında ekranda “Vergi Ödemesi Gerekli” ibaresinin yer alması, kargonuzun vergilendirmeye tabii olduğunu gösterir. Vergi ödemesi yapmanın ise iki alternatifi bulunur.

1-PTT Aracılığıyla Ödeme: Bu ödeme yönteminde, PTT gümrük işlemlerini sizin adınıza yürütür. Paket Türkiye’ye geldiğinde vergiyi hesaplar, size SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılır ve ardından kargo tesliminde vergi tutarı kapıda tahsil edilir.

2- Doğrudan Gümrük Müdürlüğü Üzerinden Ödeme: Büyük bedelli veya ticari sınıfa giren ürünlerde, doğrudan gümrük müdürlüğüne giderek ödemeye yapmanız gerekli olur.

Gümrük verginizi 30 gün içinde ödememeniz durumunda kargonuz iade edilir veya tasfiye süreci başlatılır.

GÜMRÜKTE EN SIK TAKILAN ÜRÜNLER

Gümrük uzmanları tarafından paylaşılan bilgilere göre, son yıllarda en çok takılan ürün grupları listelendi. Yapılan listeye göre gümrükte en çok takılan ürün grupları:

- Akıllı telefon, tablet, drone gibi elektronik cihazlar

- Parfüm, krem, kozmetik ürünleri

- Takviye gıdalar ve vitaminler

- Giyim ürünlerinde toplu siparişler

- Ucuz fiyata alınan markalı ürünler (sahte şüphesi nedeniyle)

Bu tür ürünlerde sistem genellikle “incelemede” statüsü verir ve gümrük memurları ek belge isteyebilir.

MUTLAKA DİKKAT EDİN!

Yurt dışı kargolarınız hakkında dikkat etmeniz gereken önemli aşamalar şunlardır:

1. Kargo takip numaranızı mutlaka saklayın.

2. Ürün açıklamasını doğru yazın. Satıcı yanlış veya eksik bilgi verirse paketiniz durdurulabilir.

3. 150 € üzeri alışverişlerde vergi çıkacağını unutmayın.

4. Gümrükte bekleyen kargonuzu 30 gün içinde alın. Aksi halde iade edilir.

5. E-Devlet sorgulamasını haftada bir yapın. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğunluk yaşanabilir.