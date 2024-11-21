Gümüşhane'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

DHA

Gümüşhane'de baba ve oğul arasında çıkan kavgada kan aktı..

Akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir çay ocağında meydana gelen olayda, ruhsal sorunları olduğu iddia edilen Emre Uğur, bilinmeyen nedenle babası Kenan Uğur ile tartıştı.

BABASINI BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Uğur babasını karın ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde kalıp, yan taraftaki manava yönelen baba, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Kenan Uğur, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinde bekleyen Emre Uğur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.