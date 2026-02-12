Güncel Bitcoin fiyatı: 12 Şubat 2026 Bitcoin ne kadar, kaç dolar? Düşüşe geçti..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para piyasalarında son günlerde sert dalgalanmalar yaşanırken, Bitcoin’deki geri çekilme yatırımcı cephesinde "yıkım" olarak yorumlandı.

Kısa sürede gelen düşüşler, kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeleri artırırken piyasadaki tedirginliği de büyüttü.

12 Şubat 2026 itibarıyla Bitcoin fiyatı dalgalı seyrini sürdürürken, yatırımcılar hem anlık fiyatı hem de yön arayışını yakından takip ediyor.

"Bitcoin düştü mü, yükselir mi" sorusu yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

İşte, Bitcoin'de son durum...

12 ŞUBAT 2026 BİTCOİN GÜNCEL FİYATI

12 Şubat 2026 saat 12.20 itibarıyla Bitcoin (BTC), piyasadaki dalgalı seyri sürdürüyor.

Fiyat, son kapanışa göre hafif artışla yaklaşık 67.200 USD civarında işlem görüyor; gün içinde en düşük seviyeler yaklaşık 65.800 USD, en yüksek seviyeler ise 68.400 USD olarak kaydedildi.