Samsun'da traktörün nehre devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

- Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne devrilen traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Kazada ağır yaralanan Hülya U., hastaneye kaldırıldı.
- Hayatını kaybeden 75 yaşındaki Mustafa U. için soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesi Dedeli Mahallesi'nde Mustafa U. idaresindeki odun parçaları yüklü traktör, Kızılırmak Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
75 yaşındaki Mustafa U., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.