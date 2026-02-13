Abone ol: Google News

İstanbul Küçükçekmece'de kamyon sürücüsü saldırıya uğradı

İstanbul Küçükçekmece'de kavşaktaki taralı alandan 'kaynak' yapmaya çalışan servis minibüsü kamyona çarptı. Minibüs şoförü ve yanındakiler yol vermediği gerekçesiyle kamyon sürücüsüne saldırıp telefonunu aldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 03:54
  • İstanbul Küçükçekmece'de servis minibüsü, bir kamyona çarpıp kamyon sürücüsüne saldırdı.
  • Minibüs şoförü ve yanındakiler, yol vermediği gerekçesiyle kamyon sürücüsünün telefonunu aldı ve onu darp etti.
  • Kamyon sürücüsü, karakola giderek şikayetçi oldu ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Beşyol Mahallesi'nde kavşaktaki taralı alandan giderek 'kaynak' yapmaya çalışan servis minibüsü kamyona yandan çarptı.

Minibüs şoförü ve yanındakiler kamyon sürücüsü A.Ö.'yü araçtan indirerek zararı karşılamasını istedi.

Kamyon sürücüsü minibüsün hatalı giriş yaptığını belirterek zararı vermeyi reddetti ve o kendisiyle tartışan şahısları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

KAMYONDAN İNDİRİP DARBETTİLER

Sinirlenen minibüs şoförü ve yanındakiler kamyon sürücüsünün telefonunu elinden aldı, ardından onu kamyondan indirip darbetti.

Kamyon sürücüsü karakola giderek görüntülerle beraber şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

