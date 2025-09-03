Güneydoğu'da kaçak mısır ekimi enerji altyapısını zorluyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, iklim krizinin etkileriyle artan izinsiz mısır ekiminin enerji altyapısını zorladığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, su kıtlığı nedeniyle ikinci ürün mısır ekimini Mardin ve Şanlıurfa’da yasaklamıştı. Ancak üreticilerin büyük kısmı yasağa rağmen mısır ekmeye devam ediyor ve çoğu ekimi ruhsatsız sulama kuyularından kaçak elektrikle gerçekleştiriyor.

1,6 MİLYON DEKAR MISIR EKİLDİ

Dicle Elektrik verilerine göre, 2024’te yalnızca Mardin’de 3 bin 762 üretici, yasağa rağmen 613 bin dekardan fazla alanda ikinci ürün mısır ekti. 2025 itibarıyla Şanlıurfa ve Mardin’de toplam 1 milyon 647 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığı bildirildi. Bu tarlalar, yüzlerce metre derinlikten su çekilerek sulanıyor; 100 dönümlük bir mısır tarlasını sulamak için yaklaşık 130 bin kWh elektrik gerekiyor.

SU VE ENERJİ TÜKETİMİ KRİTİK SEVİYEDE

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu durumun ciddi su ve enerji tüketimine yol açtığını vurguladı:

Buğday genellikle 4 defa sulanırken, mısır 8-9 defa sulanıyor.

100 dönüm mısır için yaklaşık 122 bin ton su gerekiyor, bu miktar ile 400 dönüm buğday tarlası sulanabiliyor.

Arvas, “Yasağa uyulmaması enerji sistemini zorluyor ve ulusal enerji dengesini tehdit ediyor.” dedi.

SOYA ALTERNATİFİ UMUT VERİYOR

Dicle Elektrik, mısır yerine daha az su tüketen ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe desteğiyle başlattığı soya denemeleri, yüksek verim ve daha az su tüketimi ile sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

YAĞIŞLAR SON 52 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2025 raporu, bölgedeki kuraklığı doğruluyor:

Haziran’da sadece 1,7 mm yağış kaydedildi (uzun yıllar ortalamasının yüzde 80 altında).

1 Ekim 2024 - 30 Haziran 2025 döneminde yağışlar normalin yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Bazı ilçelerde yaz sıcaklıkları 49-50°C ölçüldü, buharlaşmayı artırarak tarımda su ihtiyacını yükseltti.

KAÇAK TRAFO KULLANIMI ALARM VERİYOR

2025 yılı Ağustos itibarıyla, Dicle Elektrik ekipleri, son iki yılda 11 bin 454 kaçak trafo tespit etti:

7 bin 49’u abonelik kaydı olmayan kişilerce,

4 bin 405’i resmi aboneliği olmasına rağmen kaçak elektrik kullanan kişilerce.

En fazla kaçak trafo Şanlıurfa’da (6 bin 416 adet) bulunuyor.

"YETERİ KADAR" KAMPANYASIYLA FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Dicle Elektrik, tespit ve denetimin yanı sıra sosyal sorumluluk kampanyalarıyla da sorunun çözümüne katkı sağlıyor.

“Yeteri Kadar” kampanyası kapsamında bölgedeki çiftçilere su ve enerji verimliliği eğitimi veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle iş birliği içinde, çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, yarışmalar ve eğitim materyalleri ile sürdürülebilirlik bilinci artırılıyor.